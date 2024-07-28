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Котов: без флага России тяжелее. Нам даже не дали значков для обмена с другими странами

Котов: без флага России тяжелее. Нам даже не дали значков для обмена с другими странами
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62-я ракетка мира Павел Котов заявил, что тяжело себя ощущает в качестве нейтрального атлета на Олимпиаде-2024. Сегодня, 28 июля, россиянин уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

— Что имеешь в виду, говоря про давление на россиян?
— Ощущается по-разному. Могу сказать, что весь стадион поддерживал соперника. В этом плане было очень сложно.

— Без флага тяжело?
— Тяжелее. Ощущается так, что даже не дают значков, которыми можешь обменяться с остальными командами, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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