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Котов: атмосфера на Олимпиаде прикольная. Но открытие оставило осадок

Котов: атмосфера на Олимпиаде прикольная. Но открытие оставило осадок
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62-я ракетка мира Павел Котов высказался об атмосфере на Олимпийских играх в Париже.

— Ты в деревне жил?
— Да. Я приехал только два дня назад. Атмосфера прикольная. Очень рад, что смог поучаствовать в таком знаковом событии. Открытие Олимпиады только оставило небольшой осадок. Но в целом было прикольно. Интересный опыт.

— Что не понравилось в открытии?
— Многое. Честно скажу, что не смотрел его, а занимался своими делами. У меня должен был быть вчера матч. Но новости почитал, многое не понравилось, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее теннисист на старте соревнований уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 18:50 МСК
Стэн Вавринка
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Павел Котов
Россия
Павел Котов
П. Котов

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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