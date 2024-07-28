Котов: атмосфера на Олимпиаде прикольная. Но открытие оставило осадок

62-я ракетка мира Павел Котов высказался об атмосфере на Олимпийских играх в Париже.

— Ты в деревне жил?

— Да. Я приехал только два дня назад. Атмосфера прикольная. Очень рад, что смог поучаствовать в таком знаковом событии. Открытие Олимпиады только оставило небольшой осадок. Но в целом было прикольно. Интересный опыт.

— Что не понравилось в открытии?

— Многое. Честно скажу, что не смотрел его, а занимался своими делами. У меня должен был быть вчера матч. Но новости почитал, многое не понравилось, — сказал Котов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее теннисист на старте соревнований уступил трёхкратному победителю турниров «Большого шлема» Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.