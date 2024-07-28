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Лейла Фернандес одолела Каролину Мухову в первом круге на Олимпиаде-2024

Лейла Фернандес одолела Каролину Мухову в первом круге на Олимпиаде-2024
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24-я ракетка мира канадская теннисистка Лейла Фернандес вышла во второй круг Олимпийских игр — 2024 в Париже.

В матче первого круга она одолела представительницу Чехии 29-ю ракетку мира Каролину Мухову. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:2 в пользу Фернандес.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 17:55 МСК
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
1 		6 2
6 		4 6
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес

Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. Канадская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Муховой пять эйсов, четыре двойные ошибки и 4 выигранных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Новости. Теннис
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