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Британцы Маррей и Эванс вышли во второй круг на ОИ-2024, отыграв пять матчболов

Британцы Маррей и Эванс вышли во второй круг на ОИ-2024, отыграв пять матчболов
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Двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей вместе с Даниэлем Эвансом вышли во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр в Париже в парном разряде. В рамках первого круга они обыграли японский дуэт — Таро Дэниэла и Кея Нисикори — со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 11:9.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 19:50 МСК
Таро Дэниэл
Япония
Таро Дэниэл
Кей Нисикори
Япония
Кей Нисикори
Т. Дэниэл К. Нисикори
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 0 9
2 		7 7 1 11
         
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Д. Эванс Э. Маррей

Матч продолжался 1 час 53 минуты. Британский дуэт выполнил две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из двух заработанных (100%). На счету японцев четыре двойные ошибки, четыре эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми (50%).

Отметим, что британцам удалось отыграть пять матчболов.

Соперником Маррея и Эванса во втором круге турнира парного разряда в рамках Олимпиады-2024 будет победитель встречи между французскими теннисистами Умбером/Фисом и бельгийцами Жилле/Флигеном.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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