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Гауфф вышла во второй круг на Олимпиаде-2024, разгромив Томлянович

Гауфф вышла во второй круг на Олимпиаде-2024, разгромив Томлянович
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Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого круга она уверенно обыграла 123-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Гауфф.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

Встреча продолжалась 57 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Томлянович ни одного эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Новости. Теннис
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