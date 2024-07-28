Гауфф вышла во второй круг на Олимпиаде-2024, разгромив Томлянович

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого круга она уверенно обыграла 123-ю ракетку мира австралийскую теннисистку Айлу Томлянович. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу Гауфф.

Встреча продолжалась 57 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Томлянович ни одного эйса, три двойные ошибки и два выигранных брейк-пойнта из трёх заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).