Грачёва с «баранкой» проиграла Хаддад-Майе в первом круге на домашней Олимпиаде-2024

68-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого круга она уступила бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу представительницы Бразилии.
|1
|2
|3
|
|4
|6
|
|6
|0
Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Бразильская теннисистка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Грачёвой пять эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 28 июля 2024
-
21:39
-
21:32
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:06
-
21:00
-
20:41
-
20:35
-
20:23
-
20:21
-
20:16
-
19:50
-
19:47
-
19:47
-
19:42
-
19:34
-
19:29
-
19:24
-
19:21
-
19:17
-
19:14
-
19:12
-
19:06
-
19:01
-
19:00
-
18:46
-
18:44
-
18:40
-
18:33
-
18:20
-
18:15
-
18:08
-
18:02
-
17:57