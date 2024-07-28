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Грачёва с «баранкой» проиграла Хаддад-Майе в первом круге на домашней Олимпиаде-2024

Грачёва с «баранкой» проиграла Хаддад-Майе в первом круге на домашней Олимпиаде-2024
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68-я ракетка мира французская теннисистка Варвара Грачёва не смогла выйти во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого круга она уступила бразильской теннисистке Беатрис Хаддад-Майе. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу представительницы Бразилии.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 18:55 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
4 		6 0
         
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Встреча продолжалась 2 часа 17 минут. Бразильская теннисистка один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Грачёвой пять эйсов, три двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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