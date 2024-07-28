Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: текстовая онлайн-трансляция матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, состоится теннисный матч первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Романа Сафиуллина (67-й в рейтинге ATP), сыграет с представителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и немцами, которая начнётся не ранее 22:00 мск.
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Это первая встреча теннисистов на корте друг против друга. Отметим, что Кравиц и Пюц являются вторыми сеяными парного разряда Олимпиады.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
- 28 июля 2024
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