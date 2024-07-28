Сафиуллин: дважды потренировали пару с Медведевым. Первый раз — не очень, второй — хорошо

Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался об игре в паре с соотечественником Даниилом Медведевым. Сегодня, 28 июля, они сыграют в первом круге парного турнира с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.
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На этой неделе дважды успели потренировать с Даней пару. Первый раз было не очень. Второй — уже хорошо. Сейчас посмотрим», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Летние Олимпийские игры 2024 года проходят во Франции с 26 июля по 11 августа. В программе Олимпиады 2024 года представлено 32 вида спорта. Для улучшения программы и общей концепции Игр к 28 основным олимпийским видам спорта в качестве дополнительных были выбраны: брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг. Всего будет разыграно 329 комплектов медалей. На соревнования были заявлены 15 участников из России в качестве нейтральных спортсменов.
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