БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ястремская вышла во второй круг на Олимпийских играх — 2024

Ястремская вышла во второй круг на Олимпийских играх — 2024
Аудио-версия:
Комментарии

26-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого круга она обыграла бразильскую теннисистку Лауру Пигосси. Встреча завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:0 в пользу представительницы Украины.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 19:20 МСК
Лаура Пигосси
Бразилия
Лаура Пигосси
Л. Пигосси
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 0
3 		7 6
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Бразильская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Ястремской ни одного эйса, три двойные ошибки и шесть выигранных брейк-пойнтов из восьми заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android