Бывший россиянин Шевченко не смог выйти во второй круг олимпийских соревнований в Париже
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Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах проиграл 18-летнему Якубу Меншику из Чехии — 3:6, 4:6.
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
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|3
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|4
Александр Шевченко
А. Шевченко
Матч продолжался 1 час 5 минут. Казахстанский теннисист выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт (100%). На счету чешского спортсмена одна двойная ошибка, три эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
На Играх участвуют 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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