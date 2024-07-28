БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бывший россиянин Шевченко не смог выйти во второй круг олимпийских соревнований в Париже

Бывший россиянин Шевченко не смог выйти во второй круг олимпийских соревнований в Париже
Комментарии

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах проиграл 18-летнему Якубу Меншику из Чехии — 3:6, 4:6.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:15 МСК
Якуб Меншик
Чехия
Якуб Меншик
Я. Меншик
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Александр Шевченко
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Матч продолжался 1 час 5 минут. Казахстанский теннисист выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт (100%). На счету чешского спортсмена одна двойная ошибка, три эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Играх участвуют 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android