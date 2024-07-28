Бывший россиянин Шевченко не смог выйти во второй круг олимпийских соревнований в Париже

Бывший российский теннисист Александр Шевченко, ныне представляющий Казахстан, не смог выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах проиграл 18-летнему Якубу Меншику из Чехии — 3:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 5 минут. Казахстанский теннисист выполнил две подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт (100%). На счету чешского спортсмена одна двойная ошибка, три эйса и 3 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

На Играх участвуют 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.