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Сафиуллин: у нашей пары с Медведевым нет аналогов. Уникальная

Сафиуллин: у нашей пары с Медведевым нет аналогов. Уникальная
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Российский теннисист Роман Сафиуллин высказался об игре в паре с соотечественником Даниилом Медведевым. Сегодня, 28 июля, они сыграют в первом круге парного турнира с немцами Кевином Кравицем и Тимом Пюцем.

— Ожидания от пары с Даней одни — выиграть.

— Пару Дани и Мирры сравнили «Машей и медведем». Какой у вас аналог?
— У нашей пары нет аналогов. У нас уникальная пара, ха-ха, — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Отметим, что Кравиц и Пюц являются вторыми сеяными парного разряда Олимпиады.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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