Сафиуллин прокомментировал победу над Табило на старте Олимпиады

Российский теннисист, 67-я ракетка мира Роман Сафиуллин высказался о победе в первом круге олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл чилийца Алехандро Табило (21-й в рейтинге ATP) — 6:4, 6:4.
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«Очень хорошо приписал сегодня. Мне удавалось поддавливать его на его подаче, особенно во втором сете. Свою уверенно держал. Было тяжело с травы возвращаться на грунт, но я рано проиграл на Уимблдоне. Постарался подготовиться хорошо», — сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Соперником Сафиуллина во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 станет ещё один специалист по грунтовому покрытию, Томас Мартин Этчеверри.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
- 28 июля 2024
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