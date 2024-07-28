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Братья Циципасы завершили выступление в парном разряде Олимпиады-2024

Братья Циципасы завершили выступление в парном разряде Олимпиады-2024
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас и его родной брат Петрос завершили выступление в парном разряде на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В матче первого круга они уступили португальцам Нуну Боржешу и Франсиско Кабралю. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 1:0 (12:10) в пользу представителей Португалии.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 21:05 МСК
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
Петрос Циципас
Греция
Петрос Циципас
С. Циципас П. Циципас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 0 10
3 		6 1 12
         
Нуну Боржеш
Португалия
Нуну Боржеш
Франсиско Кабраль
Португалия
Франсиско Кабраль
Н. Боржеш Ф. Кабраль

Матч продолжался 1 час 13 минут. Греческий дуэт выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал единственный заработанный брейк-пойнт (100%). На счету португальцев один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух (50%).

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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