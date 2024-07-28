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Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: россияне проиграли первый сет матча Олимпиады-2024

Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: россияне проиграли первый сет матча Олимпиады-2024
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Сегодня, 28 июля, проходит матч первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Романа Сафиуллина (67-й в рейтинге ATP), играет с представителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Первый сет закончился победой немцев со счётом 6:4.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 22:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
4 		4
6 		4
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и немцами.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.

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