Медведев/Сафиуллин — Кравиц/Пюц: россияне проиграли первый сет матча Олимпиады-2024

Сегодня, 28 июля, проходит матч первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Романа Сафиуллина (67-й в рейтинге ATP), играет с представителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Первый сет закончился победой немцев со счётом 6:4.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянами и немцами.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов, семь из которых — теннисисты. Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин играют в мужских соревнованиях, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Мирра Андреева и Екатерина Александрова — в женских.