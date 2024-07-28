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Каролина Возняцки вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже

Каролина Возняцки вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже
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Датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого раунда ей противостояла представительница Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:1 в пользу Возняцки.

Олимпиада (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:10 МСК
Маяр Шериф Ахмед Шериф
Египет
Маяр Шериф Ахмед Шериф
М. Шериф
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
2 		7 6
         
Каролина Возняцки
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Египетская теннисистка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Возняцки один эйс, одна двойная ошибка и 6 выигранных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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Новости. Теннис
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