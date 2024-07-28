Каролина Возняцки вышла во второй круг на Олимпийских играх в Париже

Датская теннисистка польского происхождения Каролина Возняцки вышла во второй круг теннисного турнира Олимпийских игр — 2024. В матче первого раунда ей противостояла представительница Египта Маяр Шериф Ахмед Шериф. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:1 в пользу Возняцки.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. Египетская теннисистка три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12 заработанных. На счету Возняцки один эйс, одна двойная ошибка и 6 выигранных брейк-пойнтов из 14 заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).