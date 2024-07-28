Олимпийский чемпион Зверев вышел во второй круг соревнований в Париже

Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл испанца Хауме Мунара — 6:2, 6:2. Напомним, Зверев имеет золото Олимпиады в Токио 2020 года.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Немецкий теннисист выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). На счету испанца две двойные ошибки, два эйса и единственный заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

Соперником Зверева во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет чешский теннисист, 39-я ракетка мира Томаш Махач.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.