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Олимпийский чемпион Зверев вышел во второй круг соревнований в Париже

Олимпийский чемпион Зверев вышел во второй круг соревнований в Париже
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Четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах обыграл испанца Хауме Мунара — 6:2, 6:2. Напомним, Зверев имеет золото Олимпиады в Токио 2020 года.

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 21:35 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Хауме Мунар
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Матч продолжался 1 час 22 минуты. Немецкий теннисист выполнил восемь подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10 заработанных (40%). На счету испанца две двойные ошибки, два эйса и единственный заработанный брейк-пойнт, который он не смог реализовать.

Соперником Зверева во втором круге турнира в рамках Олимпиады-2024 будет чешский теннисист, 39-я ракетка мира Томаш Махач.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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Новости. Теннис
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