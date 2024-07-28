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Китай и США сохранили максимальное представительство теннисисток в одиночном разряде ОИ

Китай и США сохранили максимальное представительство теннисисток в одиночном разряде ОИ
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Сегодня, 28 июля, завершились все матчи первого круга в женском одиночном разряде. Из представительниц 30 стран, начавших турнир, во второй раунд пробились теннисистки из 21 страны. Максимальное представительство — по 4 — осталось только у китаянок и американок.

Участницы второго круга теннисного турнира Олимпиады по странам (32):

1–2. Китай, США — по 4;
3. Украина — 3;
4–6. Франция, Польша, Канада — по 2;
7–21. Германия, Италия, Чехия, Россия, Румыния, Аргентина, Хорватия, Испания, Бразилия, Дания, Греция, Колумбия, Словакия, Нидерланды, Болгария — по 1.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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