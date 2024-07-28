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Медведев и Сафиуллин проиграли вторым сеяным на старте парного разряда ОИ-2024

Медведев и Сафиуллин проиграли вторым сеяным на старте парного разряда ОИ-2024
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Сегодня, 28 июля, прошёл теннисный матч первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Романа Сафиуллина (67-й в рейтинге ATP), сыграл с представителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Матч закончился победой немцев со счётом 6:4, 6:4.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 22:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

Матч продолжался всего 1 час 5 минут. Российский дуэт выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). На счету немцев одна двойная ошибка, ни одного эйса и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных (33%).

Теперь Даниил Медведев продолжит борьбу за медали на Играх в одиночном разряде и в миксте с Миррой Андреевой, а Роман Сафиуллин сразится только в одиночном разряде.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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