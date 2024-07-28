Медведев и Сафиуллин проиграли вторым сеяным на старте парного разряда ОИ-2024

Сегодня, 28 июля, прошёл теннисный матч первого круга мужского парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором российский дуэт, состоящий из пятой ракетки мира Даниила Медведева и Романа Сафиуллина (67-й в рейтинге ATP), сыграл с представителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Матч закончился победой немцев со счётом 6:4, 6:4.

Матч продолжался всего 1 час 5 минут. Российский дуэт выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх заработанных (33%). На счету немцев одна двойная ошибка, ни одного эйса и два реализованных брейк-пойнта из трёх заработанных (33%).

Теперь Даниил Медведев продолжит борьбу за медали на Играх в одиночном разряде и в миксте с Миррой Андреевой, а Роман Сафиуллин сразится только в одиночном разряде.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.