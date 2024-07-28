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Медведев и Сафиуллин прокомментировали поражение в паре на старте Олимпиады

Медведев и Сафиуллин прокомментировали поражение в паре на старте Олимпиады
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин прокомментировали поражение в паре на старте Олимпийских игр — 2024. В матче за выход во второй круг российский дуэт сыграл с представителями Германии Кевином Кравицем и Тимом Пюцем. Матч закончился победой немцев со счётом 6:4, 6:4.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 22:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

— Как опишете матч? Казалось, что было лучше, чем сами могли ожидать, потому что попали на вторых сеяных, и как это чувствовалось на корте во втором брейке?

Медведев: Играли нормально, и Рома правильно сказал после матча, что в какие-то моменты я чуть хуже сыграл в подачах, а в каких-то Рома. Я считаю, если бы мы играли намного больше в паре, то могли много кого обыгрывать, но у нас другие приоритеты. Такова жизнь.

Сафиулин: Я соглашусь с Даней. У нас другие приоритеты. Насколько могли, потренировали здесь пару, поэтому с каждым разом всё было лучше и лучше. Во втором сете хорошо брейканули сами. Сами взяли и сами отдали. Если бы чуть стабильнее сыграли во втором сете, то на тай-брейке могло сложиться.

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