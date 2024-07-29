БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Милош Раонич на трёх тай-брейках не смог выйти во второй круг Олимпиады в Париже

Милош Раонич на трёх тай-брейках не смог выйти во второй круг Олимпиады в Париже
Комментарии

Экс третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич не смог выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах проиграл Доминику Кёмпферу из Германии — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7).

Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Милош Раонич
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 6 1
6 2 		7 7 7 7
         
Доминик Кёпфер
Германия
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Канадский теннисист выполнил 29 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету немецкого спортсмена шесть двойных ошибок, 12 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В Играх участвуют 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android