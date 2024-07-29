Милош Раонич на трёх тай-брейках не смог выйти во второй круг Олимпиады в Париже
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Экс третья ракетка мира канадский теннисист Милош Раонич не смог выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже. В первом раунде он в двух сетах проиграл Доминику Кёмпферу из Германии — 7:6 (7:2), 6:7 (5:7).
Олимпиада (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 21:30 МСК
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
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|6 5
|6 1
|
|7 7
|7 7
Доминик Кёпфер
Д. Кёпфер
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. Канадский теннисист выполнил 29 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и не смог заработать ни одного брейк-пойнта. На счету немецкого спортсмена шесть двойных ошибок, 12 эйсов и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх заработанных.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В Играх участвуют 15 российских спортсменов в нейтральном статусе.
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