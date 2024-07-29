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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 28 июля

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди женщин 28 июля
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28 июля состоялся второй игровой день женского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин.

  • Диана Шнайдер (Россия) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:2, 7:5;
  • Мария Саккари (Греция) — Данка Ковинич (Черногория) — 6:0, 6:1;
  • Юань Юэ (Китай) — Екатерина Александрова (Россия) — 7:5, 6:7, 6:2;
  • Чжэн Циньвэнь (Китай) — Сара Эррани (Италия) — 6:0, 6:0;
  • Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3;
  • Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия) — 6:3, 6:4;
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Варвара Грачёва (Франция) — 6:4, 4:6, 6:0;
  • Кори Гауфф (США) — Айла Томлянович (Австралия) — 6:3, 6:0.
Олимпиада-2024, теннис (ж). Календарь

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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