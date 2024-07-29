БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Медведев и Сафиуллин — о паре на ОИ: у нас была тактика, и мы её придерживались

Медведев и Сафиуллин — о паре на ОИ: у нас была тактика, и мы её придерживались
Аудио-версия:
Комментарии

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин высказались о матче в паре на Олимпиаде 2024 года. Они уступили немецкому дуэту Кравиц/Пюц — 4:6, 4:6.

Олимпиада — парный разряд (м). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 22:05 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Д. Медведев Р. Сафиуллин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4
6 		6
         
Кевин Кравиц
Германия
Кевин Кравиц
Тим Пюц
Германия
Тим Пюц
К. Кравиц Т. Пюц

— Во время выхода понятно, что нужно побеждать, но была мысль, что будет так тяжело?

Сафиулин. Понятно, что будет тяжело, потому что они вторые сеяные и неделю назад выиграли турнир на 500. Но мы верили в себя, и у нас была определённая тактика, и её придерживались. Были маленькие моменты, где не получалось, поэтому они брали преимущество на себя.

Медведев. Мы много общались по тактике перед матчем. Мне кажется, в теннисе неважен рейтинг и как ты играешь, ты всегда выходишь побеждать и с какой-то тактикой. Но другой вопрос, что ты проигрываешь 4:6 и 4:6 и всё закончилось. Но мы выходили побеждать, боролись и старались, однако сыграли недостаточно хорошо.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android