Медведев и Сафиуллин — о паре на ОИ: у нас была тактика, и мы её придерживались

Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин высказались о матче в паре на Олимпиаде 2024 года. Они уступили немецкому дуэту Кравиц/Пюц — 4:6, 4:6.

— Во время выхода понятно, что нужно побеждать, но была мысль, что будет так тяжело?

Сафиулин. Понятно, что будет тяжело, потому что они вторые сеяные и неделю назад выиграли турнир на 500. Но мы верили в себя, и у нас была определённая тактика, и её придерживались. Были маленькие моменты, где не получалось, поэтому они брали преимущество на себя.

Медведев. Мы много общались по тактике перед матчем. Мне кажется, в теннисе неважен рейтинг и как ты играешь, ты всегда выходишь побеждать и с какой-то тактикой. Но другой вопрос, что ты проигрываешь 4:6 и 4:6 и всё закончилось. Но мы выходили побеждать, боролись и старались, однако сыграли недостаточно хорошо.