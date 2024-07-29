Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей среди мужчин 28 июля

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28 июля состоялся второй игровой день мужского теннисного турнира на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин.

Российские спортсмены:

Роман Сафиуллин (Россия) — Алехандро Табило (Чили) — 6:4, 6:4;

Стэн Вавринка (Швейцария) — Павел Котов (Россия) — 1:6, 1:6.

Другие интересные матчи:

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4;

Каспер Рууд (Норвегия) — Таро Дэниэл (Япония) — 7:5, 6:1;

Джек Дрэйпер (Великобритания) — Кей Нисикори (Япония) — 6:1, 6:4;

Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Франсиско Кабраль (Португалия) — 6:2, 6:2;

Стефанос Циципас (Греция) — Зизу Бергс (Бельгия) — 7:6, 1:6, 6:1;

Рафаэль Надаль (Испания) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:1, 4:6, 6:4;

Томми Пол (США) — Лучано Дардери (Италия) — 6:3, 6:4;

Лоренцо Музетти (Италия) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:1, 6:4;

Якуб Меншик (Чехия) — Александр Шевченко (Казахстан) — 3:6, 4:6;

Доминик Кёпфер (Германия) — Милош Раонич (Канада) — 6:7, 7:6, 7:6;

Александр Зверев (Германия) — Хауме Мунар (Испания) — 6:2, 6:2.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).