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Медведев: Котову не дали значки? В Токио я собирал, а потом думал — нафига они мне?

Медведев: Котову не дали значки? В Токио я собирал, а потом думал — нафига они мне?
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Российские теннисисты Даниил Медведев и Роман Сафиуллин прокомментировали слова соотечественника Павла Котова о том, что нейтральным спортсменам на Олимпийских играх не дали значков для обмена с другими странами.

— Котов сказал, что ему обидно, что ему значков не дают поменяться из-за нейтрального статуса. У вас есть что-то такое, чего не хватает?

Медведев. Когда играл на первой Олимпиаде в Токио, то это было интересно. Я очень много обменивался. А после проигрыша на Олимпиаде в четвертьфинале я лежал и думал: «Нафига мне нужны эти значки?» Поэтому я бы их не собирал, если бы они у меня были.

Сафиулин. Ребята их собирали, а я нет. Их вроде ограниченное количество дают. На этой Олимпиаде я их не собирал.

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