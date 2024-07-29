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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля в мужском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля в мужском парном разряде
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28 июля состоялся второй игровой день мужского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди мужчин (курсивом выделены победители игр).

Андреа Вавассори/Симоне Болелли (Италия) — Пабло Карреньо-Буста/Марсель Гранольерс (Испания) – 6:2, 6:7 (0:1)

Таро Дэниэл/Кей Нисикори (Япония) — Даниэль Эванс/Энди Маррей (Великобритания) – 6:2, 6:7 (0:1)

Стефанос Циципас/Петрос Циципас (Греция) - Нуну Боржеш/Франсиско Кабраль (Португалия) – 6:3, 3:6 (0:1)

Даниил Медведев/Роман Сафиуллин (Россия)Кевин Кравиц/Тим Пюц (Германия) – 4:6, 4:6

Рохан Бопанна/Срирам Баладжи (Индия) – Гаэль Монфис/Эдуард Роже-Васслен (Франция) – 5:7, 2:6.

Беньямин Хассан/Хэйди Хабиб (Ливан) – Мэтью Эбден/Джон Пирс – 6:7, 2:6 (Австралия)

Весли Колхов/Таллон Грикспор (Нидерланды) – Фабиан Марожан/Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:3.

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