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Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля в женском парном разряде

Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля в женском парном разряде
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28 июля состоялся второй игровой день мужского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин (курсивом выделены победители матча).

Ирина Бегу/Моника Никулеску (Румыния) — Се Шувэй/Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) — 6:7, 5:7

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
28 июля 2024, воскресенье. 20:40 МСК
Ирина Бегу
Румыния
Ирина Бегу
Моника Никулеску
Румыния
Моника Никулеску
И. Бегу М. Никулеску
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 2 		5
7 7 		7
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Чиа И Цао
Китайский Тайбэй
Чиа И Цао
С. Шувэй Ч. Цао

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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