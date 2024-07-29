Теннис, Олимпиада-2024: результаты матчей 28 июля в женском парном разряде

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28 июля состоялся второй игровой день мужского теннисного турнира в парном разряде в рамках Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей среди женщин (курсивом выделены победители матча).

Ирина Бегу/Моника Никулеску (Румыния) — Се Шувэй/Чиа И Цао (Китайский Тайбэй) — 6:7, 5:7

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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