Надаль высказался о предстоящем матче с Джоковичем на Олимпиаде в Париже

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о предстоящем матче с сербом Новаком Джоковичем на Олимпийских играх в Париже.
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«Конечно, прекрасно играть против одного из двух самых больших соперников, которые у меня были в карьере, особенно на этом корте. Но ситуации для него, для меня совершенно разные.
Он очень конкурентоспособен. Я не был очень конкурентоспособен в течение последних двух лет, так что в этом случае, я думаю, что, вероятно, он явный фаворит», — приводит слова Надаля Eurosport.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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