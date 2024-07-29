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Мирра Андреева поднялась на девять мест в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг. Российская теннисистка Мирра Андреева после победы на турнире в Яссах поднялась с 32-го на 23-е место.

Рейтинг WTA от 29 июля:

1 (1). Ига Cвёнтек (Польша) — 11005 очков

2 (2). Кори Гауфф (США) — 8173

3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) — 7061

4 (4). Елена Рыбакина (Казахстан) — 6376

5 (5). Жасмин Паолини (Италия) — 5373

6 (6). Джессика Пегула (США) — 4665

7 (7) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4025

8 (8). Мария Саккари (Греция) — 3925

9 (9). Даниэль Коллинз (США) — 3702

10 (10). Барбора Крейчикова (Чехия) — 3573…

…

12 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3283;

13 (13). Людмила Самсонова (Россия) — 2950...

17 (17). Анна Калинская (Россия) — 2550…

23 (32). Мирра Андреева (Россия) — 1968

24 (23). Диана Шнайдер (Россия) — 1930…

29 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1813…

33 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1717…

39 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1428…

42 (41). Анастасия Потапова (Россия) — 1295…

58 (76). Элина Аванесян (Россия) — 1002…

69 (72). Анна Блинкова (Россия) — 910…

88 (91). Эрика Андреева (Россия) — 804.