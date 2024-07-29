Новак Джокович — Рафаэль Надаль: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года, в котором сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем.

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх. На старте ОИ-2024 он проиграл швейцарцу Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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