БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Новак Джокович – Рафаэль Надаль: во сколько начало матча Олимпиады 2024, где смотреть

Новак Джокович — Рафаэль Надаль: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года, в котором сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что Павел Котов первым из россиян завершил выступление на Олимпийских играх. На старте ОИ-2024 он проиграл швейцарцу Стэну Вавринке — 1:6, 1:6.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Материалы по теме
Надаль выжил на главном корте в своей жизни! Впереди 60-я битва с Джоковичем
Надаль выжил на главном корте в своей жизни! Впереди 60-я битва с Джоковичем

Хачанов и Алькарас оттачивают футбольные навыки теннисным мячом

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android