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Роман Сафиуллин – Томас Этчеверри: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Роман Сафиуллин — Томас Этчеверри: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч первого круга Олимпийских игр 2024 года, в котором российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с аргентинцем Томасом Этчеверри.

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:30 МСК
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Не начался
1 2 3
         
         
Томас Мартин Этчеверри
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Начало матча — в 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, в первом круге Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило. Этчеверри, в свою очередь, на старте турнира одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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