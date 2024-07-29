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Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады

Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады
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Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады в Париже. В частности, серб был недоволен, что Энди Маррея, который снялся с турнира, в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден.

Олимпиада (м). 1-й круг
27 июля 2024, суббота. 15:20 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
М. Эбден

Примечательно, что Эбден до матча с Джоковичем последний раз в одиночном разряде выступал в 2022 году.

«Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю», — приводит слова Джоковича AP News.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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