Новак Джокович раскритиковал правила Олимпиады

Сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал регламент Олимпиады в Париже. В частности, серб был недоволен, что Энди Маррея, который снялся с турнира, в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден.
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Примечательно, что Эбден до матча с Джоковичем последний раз в одиночном разряде выступал в 2022 году.
«Я действительно не понимаю правил. Они действительно нелогичны для меня. Честно говоря, я не думаю, что это хороший имидж для спорта. Было много запасных игроков в одиночном разряде, у которых было много времени и которых можно было вызвать. Этого я не понимаю», — приводит слова Джоковича AP News.
Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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