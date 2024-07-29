Карлос Алькарас – о правилах Олимпиады: всё должно быть по-другому

Испанский теннисист Карлос Алькарас согласился с Новаком Джоковичем, который раскритиковал правила Олимпийских игр в Париже.

«Это сложное правило, я полагаю. Честно говоря, есть много игроков, которые заслуживают быть здесь и играть на Олимпийских играх. Я думаю, что всё должно быть по-другому, потому что следующий игрок в одиночном разряде в рейтинге заслуживает быть здесь, если кто-то снимается с турнира», — приводит слова Алькараса ABC News.

Ранее Джокович был недоволен тем, что снявшегося Энди Маррея в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден. Последний раз Эбден играл в одиночном разряде в 2022 году.

В следующем матче Алькарас встретится с Таллоном Грикспором.

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