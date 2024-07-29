Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/16 финала).

Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, сыграет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Начало встречи ориентировочно запланировано на 13:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее Екатерина Александрова в первом круге (1/32 финала) олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже сыграет только в паре.