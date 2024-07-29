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Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: во сколько начало матча 1/16 финала Олимпиады-2024, где смотреть

Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: во сколько начало матча ОИ-2024, где смотреть
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29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований (1/16 финала).

Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, сыграет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. Начало встречи ориентировочно запланировано на 13:00 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

Ранее Екатерина Александрова в первом круге (1/32 финала) олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже сыграет только в паре.

Теннис, парный разряд (ж), ОИ-2024, календарь
Теннис, парный разряд (ж), ОИ-2024, турнирная сетка
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