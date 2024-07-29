Сиюй Ван — Диана Шнайдер: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с китаянкой Сиюй Ван.
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Сиюй Ван
С. Ван
Не начался
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В мае 2024 года Шнайдер выиграла турнира WTA-125 в Париже в одиночном разряде. В финале 20-летняя теннисистка обыграла американку Эмму Наварро со счётом: 6:2, 3:6, 6:4.
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
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