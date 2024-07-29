Ига Свёнтек — Диан Парри: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором представительница Польши Ига Свёнтек сыграет с француженкой Диан Парри.
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Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В первом круге Свёнтек уверенно обыграла румынку Ирину Бегу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 45 минут. Польская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).
Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
Теннисисты готовятся к Олимпиаде в Париже
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