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Ига Свёнтек — Диан Парри: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Ига Свёнтек — Диан Парри: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть
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Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором представительница Польши Ига Свёнтек сыграет с француженкой Диан Парри.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Ига Свёнтек
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Не начался
1 2 3
         
         
Диан Парри
Франция
Диан Парри
Д. Парри

Начало матча — в 13:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В первом круге Свёнтек уверенно обыграла румынку Ирину Бегу. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5. Матч продолжался 1 час 45 минут. Польская теннисистка ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15 заработанных (33%).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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