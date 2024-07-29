Мария Карле — Кори Гауфф: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже среди женщин, в котором представительница США Кори Гауфф сыграет с аргентинкой Марией Карле. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

В первом круге Гауфф уверенно обыграла австралийку Айлу Томлянович со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 57 минут. Американская теннисистка три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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