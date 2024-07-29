Таллон Грикспор — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи второго круга (1/16 финала) мужского теннисного турнира в одиночном разряде. Третья ракетка мира и второй номер посева олимпийского мужского одиночного турнира испанец Карлос Алькарас встретится на этой стадии с 27-м в рейтинге ATP Таллоном Грикспором (Нидерланды). Начало матча ориентировочно запланировано на 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее в первом круге (1/32 финала) Алькарас переиграл в двух партиях ливанца Хэйди Хабиба (6:3, 6:1). Грикспор также в двух сетах победил грека Петроса Циципаса (6:2, 6:3), который заменил снявшегося с олимпийских соревнований британца Кэмерона Норри.