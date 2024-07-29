Таллон Грикспор — Карлос Алькарас: во сколько начало матча Олимпиады-2024, где смотреть

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи второго круга (1/16 финала) мужского теннисного турнира в одиночном разряде. Третья ракетка мира и второй номер посева олимпийского мужского одиночного турнира испанец Карлос Алькарас встретится на этой стадии с 27-м в рейтинге ATP Таллоном Грикспором (Нидерланды). Начало матча ориентировочно запланировано на 20:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
|1
|2
|3
|
|
Ранее в первом круге (1/32 финала) Алькарас переиграл в двух партиях ливанца Хэйди Хабиба (6:3, 6:1). Грикспор также в двух сетах победил грека Петроса Циципаса (6:2, 6:3), который заменил снявшегося с олимпийских соревнований британца Кэмерона Норри.
- 29 июля 2024
-
10:15
-
10:10
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:30
-
09:17
-
09:15
-
09:10
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:15
-
08:10
-
04:59
-
04:21
-
02:56
-
02:44
-
01:41
-
01:29
-
00:52
-
00:38
-
00:21
-
00:08
-
00:05
- 28 июля 2024
-
23:47
-
23:18
-
23:08
-
22:59
-
22:51
-
22:39
-
22:35
-
22:28
-
22:10
-
21:53