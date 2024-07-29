Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 29 июля

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Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи третьего игрового дня мужского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи второго круга соревнований, в одном из них примет участие российский теннисист Роман Сафиуллин.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня на мужском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. 2-й круг, 29 июля (время начала матчей — ориентировочное):