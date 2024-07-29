Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в мужском одиночном разряде 29 июля
Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи третьего игрового дня мужского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи второго круга соревнований, в одном из них примет участие российский теннисист Роман Сафиуллин.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей второго игрового дня на мужском теннисном турнире.
Олимпиада-2024. Теннис, мужчины. 2-й круг, 29 июля (время начала матчей — ориентировочное):
- Новак Джокович (Сербия) — Рафаэль Надаль (Испания) — не ранее 14:30 мск;
- Роман Сафиуллин (Россия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — не ранее 14:30 мск;
- Франсиско Серундоло (Аргентина) — Уго Умбер (Франция) — не ранее 14:30 мск;
- Каспер Рууд (Норвегия) — Андреа Вавассори (Италия) — не ранее 16:00 мск;
- Даниэль Эванс (Великобритания) — Стефанос Циципас (Греция) — не ранее 16:00 мск;
- Доминик Кёпфер (Германия) — Маттео Арнальди (Италия) — не ранее 16:00 мск;
- Себастьян Баэс (Аргентина) — Беньямин Хассан (Ливан) — не ранее 17:30 мск;
- Карлос Алькарас (Испания) — Таллон Грикспор (Нидерланды) — не ранее 20:00 мск.
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