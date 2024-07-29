Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в женском одиночном разряде 29 июля
Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи очередного игрового дня женского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи второго круга соревнований, в которых примет участие в том числе и единственная российская теннисистка, оставшаяся на турнире, Диана Шнайдер.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей третьего игрового дня на женском теннисном турнире.
Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Второй круг, 29 июля (время начала матчей — ориентировочное):
- 13:00 мск. Диана Шнайдер (Россия) - Сиюй Ван (Китай).
- 13:00 мск. Жаклин Кристиан (Румыния) - Анжелика Кербер (Германия).
- 13:00 мск. Донна Векич (Хорватия) — Бьянка Андрееску (Канада).
- 13:00 мск. Синьюй Ван (Китай) - Барбора Крейчикова (Чехия).
- 13:00 мск. Ига Свёнтек (Польша) - Диан Парри (Франция).
- 13:00 мск. Магда Линетт (Польша) - Ясмин Паолини (Италия).
- 13:00 мск. Кристина Букша (Испания) - Лейла Фернандес (Канада).
- 14:30 мск. Мария Саккари (Греция) — Юань Юэ (Китай).
- 14:30 мск. Мария Карле (Аргентина) - Кори Гауфф (США).
- 14:30 мск. Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия) — Даяна Ястремская (Украина).
- 14:30 мск. Клара Бюрель (Франция) - Марта Костюк (Украина).
- 16:00 мск. Каролина Возняцки (Дания) - Даниэль Коллинз (США).
- 21:30 мск. Джессика Пегула (США) - Элина Свитолина (Украина).
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