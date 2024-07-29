Теннис, Олимпиада-2024: расписание матчей в женском одиночном разряде 29 июля

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 29 июля, на Олимпийских играх — 2024 в Париже пройдут матчи очередного игрового дня женского теннисного турнира. На грунтовых кортах «Ролан Гаррос» состоятся встречи второго круга соревнований, в которых примет участие в том числе и единственная российская теннисистка, оставшаяся на турнире, Диана Шнайдер.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее интересных матчей третьего игрового дня на женском теннисном турнире.

Олимпиада-2024. Теннис, женщины. Второй круг, 29 июля (время начала матчей — ориентировочное):