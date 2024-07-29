БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Олимпиады

Диана Шнайдер — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Олимпиады
Диана Шнайдер
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 29 июля, состоится матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в женском одиночном разряде, в котором 24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с китайской спортсменкой Сиюй Ван (52-й номер рейтинга WTA). Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию очередного матча Дианы Шнайдер на Олимпиаде. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.

Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Сиюй Ван
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

В Париже случится второе очное противостояние теннисисток в истории. Ранее в матче второго круга хардового турнира в Гуанчжоу (Китай) сильнее оказалась Сиюй Ван. Она одолела Шнайдер со счётом 6:4, 7:5.

Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Олимпиада-2024. Теннис. Женщины. Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Женщины. Сетка
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android