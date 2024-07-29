Диана Шнайдер — Сиюй Ван: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга Олимпиады
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Сегодня, 29 июля, состоится матч второго круга Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция) в женском одиночном разряде, в котором 24-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с китайской спортсменкой Сиюй Ван (52-й номер рейтинга WTA). Чемпионат проведёт текстовую онлайн-трансляцию очередного матча Дианы Шнайдер на Олимпиаде. Начало встречи запланировано на 13:00 по московскому времени.
Олимпиада (ж). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Сиюй Ван
С. Ван
Не начался
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Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
В Париже случится второе очное противостояние теннисисток в истории. Ранее в матче второго круга хардового турнира в Гуанчжоу (Китай) сильнее оказалась Сиюй Ван. Она одолела Шнайдер со счётом 6:4, 7:5.
Олимпиада в Париже проходит с 26 июля по 11 августа. На соревнования были допущены 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
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