«Я отказываюсь быть любовниками». Джокович отреагировал на трогательный пост Маррея

Сербский теннисист Новак Джокович отреагировал на тёплые слова в свой адрес от британского теннисиста Энди Маррея. Последний ранее поблагодарил 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича за многолетнее соперничество. Британец задался вопросом, кто они с Джоковичем: друзья или любовники?

«Энди, мне нравилось соревноваться с тобой, играть в парном разряде, делиться классными воспоминаниями как друзья. Я отказываюсь быть любовниками.

Надеюсь, ты понимаешь, что такое головокружительная карьера. Легендарная. Спасибо, что вдохновляешь всех нас, игроков, и многих людей по всему миру», — написал Джокович в социальных сетях.

Энди Маррей и Новак Джокович играли между собой 36 раз. Сербский теннисист ведёт с большим преимуществом в счёте личных встреч — 25-11. Маррей дважды обыгрывал Джоковича в финалах ТБШ (на US Open — 2012 и Уимблдоне-2013).