Александрова/Веснина — Мухова/Носкова: текстовая трансляция парного матча на Олимпиаде

29 июля на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский теннисный турнир в парном разряде. В этот день пройдут матчи первого круга соревнований. Российская пара, в состав которой входят Екатерина Александрова и Елена Веснина, сыграет с представительницами Чехии — Каролиной Муховой и Линдой Носковой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн трансляции поединка между российскими и чешскими теннисистками. Начало встречи ориентировочно запланировано на 13:00 мск.

Ранее Екатерина Александрова в первом круге олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже сыграет только в паре.