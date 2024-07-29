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Энди Роддик придумал новое название дуэту Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля

Энди Роддик придумал новое название дуэту Карлоса Алькараса и Рафаэля Надаля
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором придумал название для испанского дуэта Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль, выступающего в парном разряде Олимпийских игр — 2024.

«Рафарас», — написал Роддик в своём аккаунте в социальных сетях.

21-летний Карлос Алькарас и 38-летний Рафаэль Надаль одержали победу в матче первого круга парного разряда над аргентинским дуэтом Андрес Мольтени/Максимо Гонсалес со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Во втором раунде они сыграют с нидерландской парой Таллон Грикспор/Весли Колхоф.

Напомним, сегодня, 29 июля, в одиночном разряде олимпийского турнира Надаль в матче второго круга сыграет с партнёром по «Большой тройке» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

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