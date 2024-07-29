Анастасия Захарова выиграла турнир категории W100, разгромив Младенович в финале

153-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова стала чемпионкой на турнире категории ITF W100 в Фигейре-да-Фош (Португалия). В финале она разгромила бывшую 10-ю ракетку мира Кристину Младенович — 6:2, 6:1.

Это 13-й титул уровня ITF в одиночном разряде в карьере 22-летней Анастасии, первый — в 2024 году. На уровне WTA Захарова дважды выходила в финалы в парном разряде. В 2024-м россиянка вышла в третий круг Australian Open.

«Победительница турнира W100. Мой первый титул в этом году. Я невероятно счастлива. Спасибо большое всем за поддержку и веру в меня», — написала Захарова в социальных сетях.

По итогам турнира в Португалии Анастасия Захарова обновит личный рейтинговый рекорд. Она прибавит 28 позиций и станет 125-й ракеткой мира.