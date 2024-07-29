Новак Джокович против Рафаэля Надаля. Кто выиграет в матче Олимпиады-2024?

Сегодня, 29 июля, на кортах «Ролан Гаррос» в рамках Олимпийских игр — 2024 состоится матч второго круга между испанцем Рафаэлем Надалем и его сербским коллегой Новаком Джоковичем. Это будет 60-я личная встреча двух теннисистов в истории.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход одного из центральных поединков соревновательного дня Олимпиады в Париже.
Эта встреча начнётся не ранее 14:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
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Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).
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