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Новак Джокович против Рафаэля Надаля. Кто выиграет в матче Олимпиады-2024?

Новак Джокович против Рафаэля Надаля. Кто выиграет в матче Олимпиады-2024?
Рафаэль Надаль и Новак Джокович
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Сегодня, 29 июля, на кортах «Ролан Гаррос» в рамках Олимпийских игр — 2024 состоится матч второго круга между испанцем Рафаэлем Надалем и его сербским коллегой Новаком Джоковичем. Это будет 60-я личная встреча двух теннисистов в истории.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и предсказать исход одного из центральных поединков соревновательного дня Олимпиады в Париже.

Эта встреча начнётся не ранее 14:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпиада (м). 2-й круг
29 июля 2024, понедельник. 14:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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