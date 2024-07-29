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«Это глупо». Энди Роддик раскритиковал правила Олимпиады

«Это глупо». Энди Роддик раскритиковал правила Олимпиады
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Чемпион US Open – 2003, бывшая первая ракетка мира американский теннисист Энди Роддик раскритиковал правила Олимпиады по поводу запасных игроков в основном турнире мужского одиночного разряда.

«Ситуация с игроками на замену в одиночном разряде абсурдна. Игроки, которые вообще даже не играют или не могут играть в одиночке на высоком уровне, получают возможность сыграть. Это глупо», — написал Роддик на своей странице в социальных сетях.

Ранее правила раскритиковал 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович. Серб был недоволен, что Энди Маррея, который снялся с турнира, в одиночном разряде заменил парник Мэттью Эбден, который не играл в одиночке с 2022 года.

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