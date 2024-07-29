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Аргентина и Германия сохранили всех теннисистов в одиночном разряде после первого круга ОИ

Аргентина и Германия сохранили всех теннисистов в одиночном разряде после первого круга ОИ
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В воскресенье, 28 июля, завершились все матчи первого круга в мужском одиночном разряде.

Из представителей 28 государств, начавших турнир, во второй раунд пробились теннисисты из 18 стран. Максимальное представительство — по четыре — осталось только у Аргентины и Германии.

Участники второго круга Олимпиады по странам (32):

1–2. Аргентина, Германия — по 4;
3. Италия — 3,
4-9. Франция, Испания, США, Россия, Великобритания, Чехия — по 2,
10-18. Австралия, Сербия, Канада, Ливан, Нидерланды, Греция, Норвегия, Австрия, Швейцария — по 1.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа. На кортах «Ролан Гаррос» участники разыграют комплекты медалей в пяти разрядах: женском одиночном, женском парном, мужском одиночном, мужском парном и смешанном (миксте).

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