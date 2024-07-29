Новак Джокович — Рафаэль Надаль: текстовая трансляция матча на Олимпиаде

Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович встретится с представителем Испании Рафаэлем Надалем, который побеждал на ТБШ 22 раза. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка между двумя легендарными теннисистами. Начало матча запланировано на 14:30 по московскому времени.

Новак Джокович и Рафаэль Надаль проведут юбилейную 60-ю очную встречу. Это рекордное по количеству матчей противостояние в мужском теннисе за всю Открытую эру.

Сербский теннисист с минимальным преимуществом ведёт в личных встречах — 30-29. В матчах на грунте значительное преимущество у испанца — 20-8. На кортах «Ролан Гаррос» Надаль выиграл 8 матчей из 10.