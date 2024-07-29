Роман Сафиуллин — Томас Этчеверри: текстовая трансляция матча второго круга Олимпиады

Сегодня, 29 июля, состоится теннисный матч второго круга Олимпийских игр 2024 года, в котором 67-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин встретится с аргентинцем Томасом Этчеверри (35-й номер мирового рейтинга АТР). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка между российским и аргентинским теннисистами. Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

Теннисисты встречались друг с другом на турнирах АТР один раз. В 2022 году на хардовом турнире в Тель-Авиве (Израиль) победу одержал Роман в двух сетах (6:1, 6:4). Напомним, в первом круге Сафиуллин обыграл чилийца Алехандро Табило. Этчеверри, в свою очередь, на старте турнира одержал победу над бразильцем Тьяго Уайлдом.