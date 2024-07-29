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Тренер Весниной — о парном разряде Олимпиады-2024: надеюсь, что проскочим ужиком

Тренер Весниной — о парном разряде Олимпиады-2024: надеюсь, что проскочим ужиком
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Евгения Манюкова, которая является тренером российской теннисистки Елены Весниной, рассказала, как прошла подготовка подопечной к Олимпиаде-2024. Сегодня, 29 июля, Веснина сыграет в паре с Екатериной Александровой в первом круге против теннисисток из Чехии Каролины Муховой и Линды Носковой.

Олимпиада — парный разряд (ж). 1-й круг
29 июля 2024, понедельник. 13:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Елена Веснина
Россия
Елена Веснина
Е. Александрова Е. Веснина
Не начался
1 2 3
         
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
Линда Носкова
Чехия
Линда Носкова
К. Мухова Л. Носкова

«Подготовка, надеюсь, прошла успешно. Пока непонятно, как она скажется на наших результатах. Но мы надеемся, что выступим достойно. Сетка у нас в паре непростая. Первые — чешки. Хоть они и одиночницы, но неплохие игроки. Это Мухова и Носкова. И потом мы идём на первых сеяных, если преодолеем первый круг. Это Гауфф и Пегула. Сетка трудовая, но будем надеяться, что проскочим ужиком», — приводит слова тренера телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».

Ранее Екатерина Александрова в первом круге олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже сыграет только в паре.

Олимпиада-2024. Теннис. Парный разряд (ж). Календарь
Олимпиада-2024. Теннис. Парный разряд (ж). Сетка
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