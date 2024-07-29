Тренер Весниной — о парном разряде Олимпиады-2024: надеюсь, что проскочим ужиком

Евгения Манюкова, которая является тренером российской теннисистки Елены Весниной, рассказала, как прошла подготовка подопечной к Олимпиаде-2024. Сегодня, 29 июля, Веснина сыграет в паре с Екатериной Александровой в первом круге против теннисисток из Чехии Каролины Муховой и Линды Носковой.
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«Подготовка, надеюсь, прошла успешно. Пока непонятно, как она скажется на наших результатах. Но мы надеемся, что выступим достойно. Сетка у нас в паре непростая. Первые — чешки. Хоть они и одиночницы, но неплохие игроки. Это Мухова и Носкова. И потом мы идём на первых сеяных, если преодолеем первый круг. Это Гауфф и Пегула. Сетка трудовая, но будем надеяться, что проскочим ужиком», — приводит слова тренера телеграм-канал «БОЛЬШЕ!».
Ранее Екатерина Александрова в первом круге олимпийского женского турнира в одиночном разряде уступила китаянке Юань Юэ и выбыла из розыгрыша этого комплекта медалей. Олимпийская чемпионка 2016 года Елена Веснина на Олимпиаде-2024 в Париже сыграет только в паре.
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